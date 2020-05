Palestijnse bevolking vernegenvoudigd sinds Nakba

De Palestijnse bevolking bereikte 13,4 miljoen personen, meer dan de helft woont in het historische Palestina

De Palestijnse bevolking is negenvoudig gegroeid sinds 1948, in dat jaar werden 15.000 Palestijnen gedood en 800.000 Palestijnen uit hun huizen verdreven door zionistische bendes om plaats te maken voor de staat Israël. De Palestijnse diaspora is sindsdien één van de grootste ter wereld.





Volgens het Palestijnse Centrale Bureau voor de Statistiek (PCBS) telt het historische Palestina (de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Israël) nu 13,4 miljoen Palestijnen. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA bereikte het aantal Palestijnse vluchtelingen in 2019 5,6 miljoen, bijna een derde van het totaal aantal geregistreerde Palestijnen.





De cijfers werden bekend gemaakt op de vooravond van de Palestijnse voorbereidingen ter gelegenheid van de Nakba-dag donderdag.





Volgens PCBS leeft 28,4% van de Palestijnse vluchtelingen verspreid over 58 door UNRWA beheerde kampen, 19 kampen op de Westelijke Jordaanoever, 12 in Libanon, 10 in Jordanië, 9 in Syrië en 8 in Gaza. Vluchtelingen vormen 43% van alle Palestijnen die in Palestina wonen.





Voor veel Palestijnen is het recht om terug te keren naar hun huizen in het historische Palestina niet alleen een belangrijke politieke eis, maar een fundamenteel mensenrecht.



Sinds 1948 zijn meer dan 100.000 Palestijnen als martelaar om het leven gekomen door Israëlisch geweld.

© MAROKKO.NL 2020