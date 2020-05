Marokko: 2e ronde financiële steun ongedocumenteerde arbeiders van start (video)

Het tweede deel van de ondersteuningscampagne voor kostwinners in de informele sector gaat donderdag van start, meldt het ministerie van Economische Zaken. De campagne is bedoeld om huishouden financieel te ondersteunen en de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De tegemoetkoming wordt betaald vanuit het coronafonds

Het eerste deel van de campagne ging 16 april van start. Daarbij werden 4,3 miljoen huishoudens geholpen met een budget van bijna MAD 4,2 miljard (€395 miljoen). Op 12 mei hadden 3,9 miljoen het geldbedrag ontvangen. De resterende 400.000 gezinnen ontvangen in de loop van de week de toelage.

Het tweede deel van de campagne heeft betrekking op gezinnen die zich in het eerste deel hadden geregistreerd en kostwinners die hebben aangegeven hun baan tussen april en mei kwijt te zullen raken. Net als bij het eerste deel van de campagne zullen begunstigden een SMS-bericht ontvangen op hun mobiele telefoon met daarin de verwijzing naar de dichtstbijzijnde bank of postkantoor waar ze de toelage in ontvangst kunnen nemen.