Aantal coronadoden in Frankrijk voorbij de 27.000

Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk is woensdag met 83 gestegen tot 27.074. Die stijging is minder dan de voorgaande twee dagen.





Op de derde dag na het eindigen van de 55 dagen durende lockdown daalde ook het aantal mensen dat op de intensive care ligt, met 114 tot 2428.



