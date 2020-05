WHO: Leren leven met coronavirus!

De bevolking op de hele wereld zal moeten leren leven met het coronavirus. Misschien zal het nooit verdwijnen, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

© ANP 2020

Terwijl landen beginnen met het geleidelijk versoepelen van de beperkingen die zijn opgelegd om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt, verwacht de WHO dat het virus mogelijk nooit helemaal zal worden weggevaagd. Er is ook geen garantie dat het versoepelen van de coronaregels niet tot een tweede golf van infecties leidt.Het is erg moeilijk te voorspellen wanneer het virus kan worden overwonnen, aldus de directeur voor noodsituaties van de WHO. Hij sluit niet uit dat het virus blijft en "gewoon" een van de virussen wordt die steeds weer plaatselijk opduiken. Het virus brak eind vorig jaar uit in de Chinese metropool Wuhan en heeft inmiddels ruim 4,3 miljoen mensen besmet en bijna 300.000 gedood.