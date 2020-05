Opnieuw wacht Bijleveld een kritische Kamer over Hawija

Opnieuw moet minister Ank Bijleveld van Defensie zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor de Nederlandse luchtaanval op Hawija, waarbij in juni 2015 zeker zeventig mensen omkwamen.

En weer treft ze een kritische volksvertegenwoordiging. De Tweede Kamer is in de kwestie eerder onjuist geïnformeerd en moest volgens D66'er Salima Belhaj trekken en sleuren om informatie te krijgen. Chris Stoffer (SGP) gaat het debat "zeer kritisch" in. De SP vindt dat de bewindsvrouw moet opstappen.Vorige maand kregen NRC en NOS - na tussenkomst van de rechter - informatie van het Amerikaanse ministerie van Defensie waar de Kamer al langer om vroeg. Bijleveld had haar Amerikaanse collega er ook om gevraagd, maar kreeg nul op het rekest.Uit de verkregen documenten blijkt dat de CIA vooraf aan de aanval op de Iraakse stad had gewaarschuwd voor mogelijke burgerslachtoffers. De dienst wees op de nabijheid van een woonwijk bij de bommenfabriek van Daesh. Hier lagen meer explosieven dan vooraf was ingeschat door de internationale coalitie tegen Daesh.Na de aanval en een daaropvolgend onderzoek is de procedure voor operaties tegen dergelijke doelen aangescherpt. Hiervan is de Kamer niet op de hoogte gesteld.Kamerleden willen dat de informatiepositie van Nederland in dit soort situaties verbeterd wordt. Dat de Amerikanen niet over de brug kwamen met de door Bijleveld gevraagde informatie steekt de volksvertegenwoordigers.