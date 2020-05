Recordaantal dagelijkse coronabesmettingen in Brazilië

In een dag tijd zijn zeker 11.385 Brazilianen besmet geraakt met het coronavirus. Dat is een record.

Verder werden woensdag 749 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, aldus het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Brazilië telt nu in totaal ruim 188.000 besmettingen sinds de uitbraak van het virus. Ruim 13.000 mensen stierven aan de gevolgen ervan.Om het virus in te dammen, hebben meerdere Braziliaanse gouverneurs en burgemeesters strengere maatregelen ingesteld. President Jair Bolsonaro is daar fel tegenstander van. Hij noemde de ziekte eerder een "griepje" en vreest dat de maatregelen rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de economie.Brazilië is het zwaarst getroffen land in Zuid-Amerika.