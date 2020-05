Aantal coronabesmettingen in VS nadert 1,5 miljoen

In de Verenigde Staten zijn woensdag (lokale tijd) 22. 000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat betekent dat nu zeker 1,4 miljoen Amerikanen besmet geraakt zijn met het virus.

Volgens tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore steeg het aantal sterfgevallen door corona woensdag met 1813 tot ruim 84. 000. De Verenigde Staten zijn wereldwijd het hardst getroffen door het coronavirus. Ondanks dat versoepelen verschillende staten de coronamaatregelen. Zo gaan Maryland en Virginia vanaf vrijdag geleidelijk weer open, terwijl andere staten op slot blijven om zo verspreiding van het virus te beteugelen."We weten dat een overhaaste heropening tot tragische resultaten kan leiden", zei Muriel Bowser, burgemeester van Washington. Ook bijvoorbeeld New York, een van de zwaarst getroffen staten van het land, blijft ondanks enkele versoepelingen in lockdown.