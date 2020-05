'Maar 4,4 procent van de Fransen besmet geraakt met coronavirus'

Het nieuwe coronavirus heeft in Frankrijk pas 4,4 procent van de bevolking besmet. Dit is volgens het gerenommeerde Pasteur Instituut in Parijs door eigen onderzoek aan het licht gekomen.

Het gaat om circa 2,8 miljoen besmettingen. In de zwaar getroffen regio's in het noordoosten langs de Rijn en in de hoofdstad Parijs ligt het percentage op 9 of 10 procent. In de officiële gezondheidsstatistieken op basis van de vastgestelde gevallen ligt het percentage met minder dan 180.000 besmettingen veel lager. Het zou uitkomen op nog geen 0,3 procent van de bevolking. Circa 59.000 patiënten zijn inmiddels genezen en rond de 27.000 zijn aan de gevolgen van het virus bezweken.Het Pasteur Instituut waarschuwt dat het aantal besmettingen hoe dan ook te laag is om de bevolking door groepsimmuniteit bescherming te geven en er dus een vaccin nodig is om de aandoening te bedwingen. Pas als ongeveer 65 procent besmet is geweest, heeft de bevolking weerstand opgebouwd om het virus zonder vaccin de baas te worden.Het instituut prijst de half maart ingevoerde lockdown. Het gemiddeld aantal mensen dat een patiënt toen besmette, was bijna drie en nu, 55 dagen later, staat dit reproductiegetal van het virus op 0,67.Afgelopen maandag heeft Frankrijk net als veel andere Europese landen een begin gemaakt met het afbouwen van de lockdown. Spanje, waar volgens een studie 5 procent van de bevolking besmet is of geweest is, doet dat ook.