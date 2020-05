Politie achterhaalt identiteit 'straatdouchers' Casablanca (video)

De politie in Casablanca heeft de identiteit achterhaald van de vier jonge mannen die van de week op klaarlichte dag midden op straat een douche namen.

Het incident deed zich voor in de wijk Derb Sultan in Casablanca. Op videobeelden is te zien hoe de vier mannen met vier emmers water over straat lopen en vervolgens midden op de trambaan zichzelf beginnen te wassen.









De beelden zorgen voor verontwaardigde reacties op sociale netwerken; een schending van de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. De actie lijkt geïnspireerd te zijn door 'grafkist-memes', de jongeren gebruiken dezelfde danspasjes en muziek als in de populaire internetvideos's van Ghanese doodskistdragers. Ook doet de video denken aan de busdouchers in Inezgane vorig jaar.









De autoriteiten hebben de identiteit van de overtreders achterhaald en verwachten de jonge mannen de komende uren te arresteren.

