Woonwijk Tanger in quarantaine na veelvuldige schendingen

De autoriteiten in Tanger hebben woensdag de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus in de wijk al-Hassani verder aangescherpt

De in- en uitgangen van de wijk zijn afgesloten en toegangswegen zijn gebarricadeerd met betonblokken. Ook is de toegang van en naar winkelgebieden en woonwijken beperkt. De verscherpte maatregelen zijn het gevolg van een flinke toename in het aantal schendingen van het uitgaansverbod.





De autoriteiten vrezen voor het ontstaan van nieuwe besmettingshaarden nadat eind april een toename in het het aantal besmettingen onder fabriek-arbeiders werd geconstateerd.





De regio Tanger-Tétouan-Al Hoceima staat op de derde plaats (14%) van meest bevestigde besmettingen met het coronavirus in Marokko.

