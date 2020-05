Koninklijke stichting Al Mada deelt 50.000 voedselmanden uit

Tijdens de eerste fase van de coronahulpactie doneerde Al Mada 1 miljoen FFP2-maskers aan zorgmedewerkers die aan de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus.

Coronafonds



Al Mada Holding



Stichting Al Mada is onderdeel van het koninklijke Al Mada Holding, de investeringsmaatschappij van de koninklijke familie, met de Marokkaanse koning Mohammed VI als belangrijkste bestuurder.De Marokkaanse vorst riep half maart op tot de oprichting van het coronafonds van $1 miljard en doneerde vanuit de holding $200 miljoen aan het kersverse fonds bedoeld om de medische infrastructuur in het land te verbeteren en de nationale economie te ondersteunen.Het investeringsbedrijf van de koninklijke familie is actief op verschillende gebieden zoals het bankwezen, de telecommunicatiesector, de voedingsindustrie en de markt voor hernieuwbare energie.Het conglomeraat heeft belangen in de grootste particuliere bedrijven van het land: AttijariWafa bank, mijnbouwbedrijf Managem, energiebedrijf Nareva, cementbedrijf Lafarge en supermarktketen Marjane. het bedrijf investeert tevens hevig in opkomende Afrikaanse laden zoals Kameroen, Ivoorkust, Rwanda en Gabon.In 2012 bedroeg de geconsolideerde omzet van het bedrijf 53 miljard DH. Het nettoresultaat bedroeg 5 miljard DH.