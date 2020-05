Aziatische monsterwesp duikt op in Spanje en eist eerste dodelijke slachtoffer

In de stad Santiago in Galicië in het noordwesten van Spanje is zondag een man overleden nadat hij was gestoken door een Aziatische reuzenhoornaar.

De 54-jarige imker werd gestoken vlak nadat hij een nest ontdekte nabij zijn woning. Een vriend van de man belde de hulpdiensten nadat hij stuitte op het levenloze lichaam van de man. De imker lag naast een bijenkorf waar hij voor zorgde. Naar verluidt had het insect de man boven zijn wenkbrauw gestoken.





De Aziatische reuzenhoornaar is een familielid van de wesp en kan wel zes centimeter lang worden. Ze zijn groter dan een luciferdoosje en hebben kaken waarmee ze bijen onthoofden. Een steek met de angel van zo’n 6 millimeter is zeer pijnlijk en het gif is zo krachtig dat meerdere steken een mens kunnen doden. Hoewel ze zich voeden met andere insecten en daardoor grotendeels uit de buurt blijven van mensen, vallen er alleen in Japan al jaarlijks tussen de dertig en vijftig doden.



'Murder hornet' duikt op in VS

In de Verenigde Staten zijn zorgen over het oprukkend insect die door Amerikaanse media al de bijnaam 'murder hornet' hebben gekregen. Experts vrezen dat de reuzenhoornaar zich in Noord-Amerika weet te vestigen.





Afgelopen herfst werden diverse exemplaren gesignaleerd. Eerst in Canada, maar in november ook in de staat Washington. In april en mei ontwaken de koninginnen uit hun winterslaap en gaan op zoek naar een plek om een nest te bouwen. In Washington zijn wetenschappers daarom momenteel naarstig op zoek naar beginnende nesten om die te kunnen bestrijden.



Amerikaanse landbouwwetenschappers zijn bang dat als de hoornaars zich weten te vestigen, dit niet alleen gevaarlijk zal zijn voor mensen, maar ook honingbijen de dupe worden. Met hun enorme kaken onthoofden ze bijen en nemen soms een hele bijenkast over. Met de bijenlarven voeden ze hun eigen larven.





In Nederland wordt de Aziatische hoornaar sinds 2017 steeds vaker gesignaleerd, maar vaak wordt het insect verward met de Europese variant, zegt Wilfred Reinhold, van het platform 'Stop invasieve exoten'. Tot nu toe is het gelukt om te voorkomen dat de Aziatische hoornaar zich in Nederland vestigt, onder meer door met drones naar de nesten op zoek te gaan.

