Chefchaouen: 13-jarige jongen hangt zichzelf op in bos

Omstanders troffen de jongen aan op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis

Het incident gebeurde woensdag in Mansoura in de regio Chefchaouen. De jongen had zich met een touw aan een boom opgehangen.





Het is niet duidelijk waarom de jongen een eind heeft gemaakt aan zijn leven. Volgens getuigen leed de jongen niet aan "psychische stoornissen".





Het lichaam van de jongen is voor autopsie overgebracht naar het Mohamed V-ziekenhuis in Chefchaouen.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie 0900 - 0113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

