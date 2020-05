Bangladesh meldt eerste gevallen coronavirus in vluchtelingenkamp Rohingya

De voorzorgsmaatregelen rond vluchtelingenkampen zijn aangescherpt, zegt de vluchtelingencommissaris van het land

Gezondheidsautoriteiten in Bangladesh meldden vandaag de eerste gevallen van het coronavirus in de overvolle geïmproviseerde tenten in het vluchtelingenkamp Kutupalong in Cox's Bazar in het zuidoosten van Bangladesh, waar momenteel meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen verblijven.





Volgens vluchtelingencommissaris Mahbub Alam Talukder zijn de besmette patiënten inmiddels geïsoleerd. Tot op heden zijn in Cox's Bazar 132 gevallen van infectie met het coronavirus gemeld. Volgens Talukder zijn de voorzorgsmaatregelen verder aangescherpt en worden mensen met coronavirus-symptomen onmiddellijk afgezonderd en getest.





De mededeling komt een dag nadat zeker tien mensen gewond raakten bij een brand in hetzelfde kamp. Volgens de lokale brandweer gingen meer dan 300 hutten in vlammen op





Coronavirus in Bangladesh

Het Zuid-Aziatische land met 165 miljoen inwoners registreerde donderdag nog 14 doden en 1.041 nieuwe gevallen van het coronavirus. Het dodental in het land is gestegen tot 283 en het totale aantal besmettingsgevallen bereikte 18.863. Maar liefst 3.603 mensen zijn hersteld sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in het land.



Stimulus-pakketten

De Bengalese premier Sheikh Hasina heeft in totaal 18 stimuleringspakketten aangekondigd ter waarde van ongeveer 1.011,17 miljard Bengalese taka's (€ 11 miljard) ten behoeve van sectoren die door de pandemie zijn getroffen. Zo'n 5 miljoen mensen die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus hebben contant geld ontvangen van de autoriteiten.





Volgens Hasina zal de regering financiële steun verlenen aan alle moskeeën in het hele land. Het land telt meer dan 300.000 moskeeën die onlangs zijn heropend voor gemeentelijke gebeden nadat deze een mand lang gesloten zijn geweest als onderdeel van de preventiemaatregelen tegen het longvirus COVID-19.

