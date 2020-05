Rusland: Ollongren moet stoppen met wilde beschuldigingen

Rusland wil bewijs zien van Nederland voor de "wilde aantijging" dat het op sociale media misleidende informatie over de coronapandemie verspreidt.

Anders moet het daarmee uit zijn, zegt de Russische ambassade in Den Haag. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) schreef woensdag aan de Tweede Kamer dat ook op Nederlandse sociale media desinformatie circuleert uit de koker van Rusland. Moskou grijpt de coronapandemie aan om Europese landen tegen elkaar op te zetten, stelt Ollongren ook op gezag van inlichtingendienst AIVD.Dat zijn "valse" beschuldigingen, zegt de ambassade. Rusland heeft zich naar haar zeggen daaraan nog nooit bezondigd. Ollongren zou "opnieuw" de verkeerde de schuld in de schoenen schuiven. Dat is "diep betreurenswaardig", helemaal nu landen juist samen moeten optrekken om de pandemie eronder te krijgen, aldus de Russische ambassade.