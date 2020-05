Trump dreigt alle banden met China te verbreken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op dit moment geen behoefte om met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping te praten.

Dat zei hij donderdag in een interview met Fox Business Network. Hij dreigde zelfs alle banden met China te verbreken. De twee grootmachten liggen al enige tijd met elkaar overhoop. De Verenigde Staten geven China de schuld van het coronavirus. Ook zou het land te weinig hebben gedaan om het virus in te dammen."Ze hadden dit nooit mogen laten gebeuren", zei Trump. "Er zijn veel dingen die we zouden kunnen doen. We zouden zelfs de hele relatie kunnen verbreken." China is niet gediend van alle aantijgingen. Zo hebben de VS onder meer beweerd dat het coronavirus afkomstig is uit een Chinees laboratorium. China heeft altijd alle beschuldigingen ontkend.De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. In het land raakten bijna 1,5 miljoen mensen besmet en daarnaast stierven ruim 86.000 mensen aan de gevolgen van het virus.