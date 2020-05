Vorige week nog 100 mensen meer overleden in Nederland dan gebruikelijk

Het totale aantal sterfgevallen blijft dalen en volgt daarmee de trend die ook te zien is in dagelijks gepubliceerde cijfers over de coronadoden.

Wel overleden vorige week nog honderd meer mensen dan te verwachten viel als de uitbraak van het coronavirus er niet was geweest. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Amsterdam UMC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).In de eerste week van mei overleden naar schatting ruim 3000 mensen. Onder normale omstandigheden was dat 2900 geweest, denken de onderzoekers. Zij hebben dat ingeschat door het sterftecijfer in voorgaande weken te analyseren. Daarbij is ook rekening gehouden met wisselingen in de temperatuur en griepgolven. Een week eerder lag het sterftecijfer nog boven de 3300.Het totale sterftecijfer helpt inschatten hoeveel mensen werkelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Het RIVM houdt dagelijks bij hoeveel mensen zijn overleden die positief zijn getest op het virus. Diegenen die niet zijn getest, maar wel zijn overleden aan het virus, blijven hierbij buiten beeld.Het sterftecijfer is al langer aan het dalen, na de door Covid-19 veroorzaakte piek begin april. Volgens CBS-socioloog Tanja Traag is het gebruikelijk dat een sterftepiek wordt gevolgd door een daling. Het valt te verwachten dat mensen vanwege Covid-19 vroeger zijn overleden die onder normale omstandigheden nu waren gestorven.Ook daalt het aantal sterfgevallen normaal gesproken als de temperaturen stijgen. "Het sterftecijfer is nu weer bijna op het niveau dat je kan verwachten", aldus Traag.Van 9 maart tot en met 10 mei zijn volgens de onderzoekers bijna 9000 mensen meer overleden dan normaal. Daarmee staat volgens Traag niet vast dat die allemaal aan Covid-19 zijn overleden. Er kunnen ook zorgmijders tussen zitten. Dat zijn mensen die andere medische klachten hadden maar vanwege de uitbraak van corona niet naar de huisarts zijn gegaan. Het CBS krijgt later pas informatie binnen over de doodsoorzaak. Dan wordt hier meer over duidelijk.Het CBS, Amsterdam UMC en RIVM hebben ook onderzocht wat de achtergrondkenmerken zijn van de mensen die zijn overleden in de eerste zes weken van de corona-epidemie. In die weken ontstond geen opvallend verschil tussen mensen met een hoog en laag inkomen. Wel was de sterfte relatief hoog onder mensen met een migratieachtergrond.