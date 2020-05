Luchtvaartmaatschappij RAM verliest €5 miljoen per dag

Luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) verkeert in de grootste crisis sinds het ontstaan van het bedrijf

Dat meldt de CEO van RAM Abdelhamid Addou in een brief aan werknemers van het bedrijf. Volgens Addou verliest het bedrijf momenteel ruim €5 miljoen per dag als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. Het bedrijf zal minimaal 36 maanden nodig hebben om te herstellen van de crisis.





Het wereldwijde vliegverkeer daalde in maart met 60%, in april zelfs met 100%. Geschat wordt dat de sector dit jaar zo'n €290 miljard minder gaat verdienen, ruim 55% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Meer dan 25 miljoen banen staan op het spel.





Volgens Addou is de huidige crisis veel erger dan die van na de aanslagen in de VS op 11 september 2001 of aan het begin van de economische crisis in 2009.





RAM heeft verschillende scenario's uitgewerkt om de uitdagingen het hoofd te bieden. Het bedrijf overlegt momenteel met sociale partners over de afronding van het herstelplan ten gunste van de werknemers. "We zullen proberen de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd de financiële duurzaamheid van het bedrijf te garanderen", aldus de brief.





Het bedrijf is sinds de start van de coronacrisis in gesprek met de overheid en heeft de staat om steun gevraagd.

