Casablanca: 3 jongeren gearresteerd na driftsessie tijdens avondklok (video)

De politie in Casablanca heeft drie mannen aangehouden in de leeftijden 20 tot 24 jaar wegen het schenden van de avondklok

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De jonge mannen uit Anfa en Ain Sebaa-Hay Mohammedi trokken dinsdagnacht veel bekijks toen ze op een kruispunt met twee voertuigen aan het driften waren; een autorijtechniek waarbij de bestuurder de auto opzettelijk in overstuur brengt door in een zijdelingse beweging dwars door een bocht te sturen.









Volgens DGSN hebben de jongeren de regels omtrent de avondklok geschonden en was het rijgedrag een gevaar voor andere weggebruikers. De politie heeft drie voertuigen in beslag genomen en is een gerechtelijk onderzoek gestart.

