Corona vastgesteld bij hond en drie katten in Nederland

Bij de hond, van een coronapatiënt, zijn antistoffen gevonden, wat betekent dat de hond besmet is geweest. Bij drie katten op een van de nertsenhouderijen waar eerder corona is gesignaleerd, zijn ook antistoffen aangetroffen. Een dierenarts heeft de 8-jarige bulldog eind april laten inslapen, omdat ademhalingsproblemen waarmee de hond kampte steeds erger werden. Daarna zijn bloedmonsters naar het laboratorium gestuurd. Daar is het virus niet aangetoond, maar de antistoffen wel. Het is niet zeker of de ademhalingsproblemen door corona werden veroorzaakt.Het advies rond honden en katten blijft hetzelfde, laat de bewindsvrouw weten. "Als je zelf ziek bent, vermijd dan contact met je huisdier", zegt Schouten. "Als je hond of kat ziekteverschijnselen heeft, ga dan naar de dierenarts." Knuffelen of aaien moet even wachten als mens of dier ziek is, zo luidde het devies al. "Dat blijft zo."Schouten vraagt dierenartsen om verdenkingen van corona bij huisdieren door te geven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het lijkt erop dat het virus "niet breed" is verspreid onder honden en katten. Eerder kwamen wel al berichten uit Hongkong waar honden het virus onder de leden hadden, en vorige maand ging het verhaal over een besmette tijger in Bronx Zoo de hele wereld over. In de uitwerpselen van het dier was het virus aangetroffen."In alle gevallen zien we dat de huisdieren niet de mensen besmetten", maar wel andersom, zegt Schouten.Professor Wim van den Poel van de Universiteit Wageningen, expert op het gebied van virusoverdracht tussen dier en mens, waarschuwt dat een besmetting door een huisdier daarmee niet is uitgesloten. Het is aannemelijk dat dit nog kan, omdat het virus bij nertsen nog sterk leek op het virus bij mensen. Daardoor zou het weer kunnen terug kunnen springen naar de mens. "Waarschijnlijk kunnen we dit later achterhalen, omdat het virus wel iets verandert als het op dieren overgaat. Deze veranderingen zien we terug als mensen ermee besmet raken."Eerder was bij een aantal nertsenhouderijen corona gesignaleerd. Uit voorzorg waren de wegen voor voetgangers en fietsers afgesloten in een straal van 400 meter rond die bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat het virus nog wel in de lucht hing in de stallen, maar daarbuiten niet meer. Daarom mogen de burgemeesters deze '400 meterzones' opheffen.