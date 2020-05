Rutte: horeca open tijdens pinksterweekend 'denkbaar'

Het is "denkbaar" dat de horeca het hele pinksterweekend al open mag zijn.

Maar eerst moet duidelijk worden of de versoepeling van de maatregelen die voor 1 juni is gepland wel kan doorgaan, zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Politieke partijen en horeca hebben gevraagd of het niet mogelijk is om de cafés en restaurants al het weekend vóór maandag 1 juni open te doen. De horeca heeft zwaar te lijden onder de sluiting die vanwege het coronavirus is opgelegd.Er wordt momenteel met de horeca overlegd over een aantal zaken, aldus Rutte. Het gesprek gaat onder meer over de handhaving van de 1,5 meterregel en de risico's die zijn verbonden aan het openen tijdens Pinksteren.Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) spraken vrijdag nog met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de eventuele opening van de horeca volgende maand.Het was volgens een gezamenlijke verklaring een "positief gesprek waarbij alle partijen onderstreepten dat het belangrijk is dat de horeca op veilige wijze open kan". Nadat het kabinet een besluit heeft genomen gaan ze weer in gesprek "zodat KHN na het kabinetsbesluit een horecaprotocol kan publiceren in lijn met dit kabinetsbesluit, zodat ondernemers op een veilige en werkbare wijze weer aan de slag kunnen".Het kabinet neemt dinsdag een besluit over het openen van de horeca. Daarbij gaat het af op het advies van het Outbreak Management Team, de wetenschappers die het kabinet adviseren over de aanpak van het coronavirus.KHN luidde vrijdag ook opnieuw de noodklok over de penibele situatie waarin veel horecaondernemers zich momenteel bevinden. Volgens een recente enquête onder KHN-leden, zal zonder aanvullende steun van de overheid twee derde van de horecaondernemers zijn deuren per 1 juli moeten sluiten. De brancheorganisatie pleit daarom voor een extra steunpakket. "Wij voelen ons enorm in de steek gelaten. Het huidige steunpakket is onvoldoende en dekt niet alle kosten die voor veel horecaondernemers gewoon doorlopen."