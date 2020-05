Marokko start repatriëring en begint met 500 onderdanen uit Melilla

De Marokkaanse autoriteiten hebben vandaag de repatriëringsoperatie van gestrande onderdanen in Melilla geautoriseerd.

Het gaat om circa 500 Marokkanen die in de Spaanse enclave vast zijn komen te zitten als gevolg van gesloten landsgrenzen en opgeschorte passagiersverbindingen . Om drukte te voorkomen wordt de repatriëringsoperatie in twee delen uitgevoerd.





Naar verluidt heeft de Marokkaanse koning Mohammed VI de repatriëringsoperatie bevolen. In de komende uren zullen 200 Marokkanen door de autoriteiten worden geëvacueerd en overgebracht naar Saidia (80 kilometer ten oosten van Melilla) waar ze de komende twee weken in hotels in quarantaine moeten doorbrengen. De andere 300 reizigers volgen later.





De beslissing komt een dag nadat een 34-jarige Marokkaanse vrouw dood werd aangetroffen in een opvangcentrum in Melilla. De vrouw was werkzaam als huishoudster en kon na de sluiting van de landsgrenzen niet meer huiswaarts keren.





Grootschalige repatriëringsoperatie

Het is de eerste groep Marokkaanse onderdanen die zal worden gerepatrieerd na het uitroepen van de noodtoestand. Volgens de laatste schattingen zitten circa 27.850 Marokkaanse onderdanen vast in het buitenland. Hoewel de gestrande reizigers al wekenlang om repatriëring vragen, bleven concrete acties tot nu toe uit.



