Trump benoemt Marokkaanse expert Slaoui officieel tot adviseur vaccinteam

De Amerikaanse president Trump heeft het project gepresenteerd waarmee hij de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus wil versnellen.

Hij vergeleek de inspanningen bij de zogenoemde Operation Warp Speed met de ontwikkeling van de atoombom in de Tweede Wereldoorlog, het Manhattan Project. Trump verklaarde ook de naam van de operatie, die verwijst naar de zogeheten warpsnelheid in de televisieserie Star Trek. Daarbij reizen ruimteschepen sneller dan de lichtsnelheid. Hij hoopt dan ook zo vlug mogelijk resultaten te kunnen boeken, met als doel eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar een vaccin te hebben. Warp Speed is erop gericht sneller dan gebruikelijk een ​​vaccin te ontwikkelen, te testen en te produceren, aldus Trump.De voormalige chef van een geneesmiddelenconcern wordt de belangrijkste adviseur. Het is de in Agadir geboren 60-jarige Moncef Slaoui, die aan het hoofd stond van de vaccindivisie van GlaxoSmithKline en meerdere vaccins ontwikkelde. Een Amerikaanse topgeneraal moet als algemeen directeur alles in goede banen leiden.Trump onderbrak zijn presentatie in een tuin bij het Witte Huis in Washington omdat in de buurt vrachtwagenchauffeurs minutenlang luid aan het toeteren waren. Volgens de president ging het om een "teken van liefde" van de truckers. Maar volgens Amerikaanse media was het een protestactie en eisten de chauffeurs steun van de regering in verband met het wegvallen van inkomsten in de coronacrisis.