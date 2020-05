Marokko meldt laagste aantal coronabesmettingen sinds april, geen doden

In de laatste 24 uur zijn 45 nieuwe infecties met het longvirus COVID-19 bevestigd, het laagste aantal sinds 1 april.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Marokko zijn in totaal 6.652 besmettingen bevestigd. Het aantal herstellingen is vrijdag gestegen met 90 naar 3.400. Marokko telt met een herstelpercentage van 51,1% meer genezen patiënten dan het aantal mensen dat momenteel onder behandeling is.





Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag geen nieuwe coronadoden. In het land zijn tot dusver 190 mensen aan het virus bezweken.









De meeste besmettingen uit het afgelopen etmaal werden ontdekt in een industrieel centrum in Casablanca en in twee gezinswoningen in Tanger. De regio Casablanca-Settat noteert met 28,3% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (18,6%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,2%), Fez-Meknes (14%), Daraa-tafilalet (8,8%) en Rabat-Sale-Kenitra (10%).





Nu het aantal dagelijkse besmettingsgevallen in Marokko begint af te nemen lijkt het er op dat veel mensen zich minder strikt houden aan de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. De drukte op markten en in winkelstraten is de afgelopen dagen fors toegenomen.

Volgens Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid blijft het belangrijk de preventiemaatregelen tegen het virus strikt na te leven en herinnerde eraan dat de besmettingsgraad (R0) nog steeds niet is gedaald tot een waarde van minder dan 1. Dat betekent dat iemand die het virus draagt momenteel nog steeds gemiddeld meer dan één andere persoon aansteekt.





In meerdere delen van het land hebben lokale autoriteiten maatregelen getroffen om de toenemende onzorgvuldigheid van burgers het hoofd te bieden. In Tanger is donderdag na veelvuldige schendingen een woonwijk afgesloten en ook in Tetouan , Casablanca, Rabat en Marrakech is het toezicht verscherpt.

