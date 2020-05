Zwerfhonden doden tientallen schapen in Midelt

Een boer stuitte donderdagochtend op een kudde dode schapen in Ait Zadk in de regio Midelt.

Volgens de boer is een groep zwerfhonden verantwoordelijk. In totaal zijn 45 schapen gedood en raakten nog eens 40 gewond. De zwerfhonden zijn een doorn in het oog van boeren en andere omwonenden.





Lokale autoriteiten hebben door het coronavirus de handen vol aan de handhaving van de preventiemaatregelen en kunnen voor nu weinig doen.





In heel Marokko hebben mensen last van het toenemende aantal zwerfhonden . In afgelopen jaren besloten lokale autoriteiten over te gaan tot drastische maatregelen en werden de beesten afgeschoten, ondanks eerdere toezeggingen dit niet meer te doen. De campagne leidde tot veel kritiek

