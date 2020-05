Israëlisch bezettingsleger schiet drie Palestijnen neer

Israëlische troepen hebben vrijdag drie Palestijnen neergeschoten op de Westelijke Jordaanoever, omdat ze volgens het Israëlische bezettingsleger een explosief naar een militaire basis zouden hebben gegooid.





De Palestijnen herdachten vandaag de Nakba, 72 jaar geleden (1948) werden 15.000 Palestijnen gedood en 800.000 Palestijnen uit hun huizen verdreven door zionistische bendes om plaats te maken voor de staat Israël.

Dat meldt een legerwoordvoerder aan de krant Haaretz. De drie zijn opgevangen door medewerkers van hulporganisatie Rode Halve Maan. Over de aard van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. De basis bevindt zich in Abu Dis, ten oosten van Jeruzalem. Volgens het leger gooiden de Palestijnen in kwestie een pijpbom en trachtten zij brandbommen tot ontploffing te brengen.Bij onlusten op de Westelijke Jordaanoever vielen eerder deze week meerdere doden en gewonden. Woensdag schoten Israëlische troepen een 15-jarige Palestijn dood bij een inval in een vluchtelingenkamp bij Hebron. Vier anderen raakten gewond. Een dag eerder kwam een Israëlische soldaat om toen een steen naar hem werd gegooid.