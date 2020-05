Griekenland heropent honderden stranden

Veel Grieken hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid weer naar het strand te gaan.

Drone

De strandbezoekers moeten vanwege coronacrisis wel rekening houden met nieuwe regels, die onder meer gaan over het neerzetten van parasols. In het Zuid-Europese land zijn meer dan vijfhonderd stranden vrijgegeven, tot opluchting van veel inwoners. "Dit is het beste voor ons ouderen. Een beetje ontspannen nadat we binnen moesten blijven", zei een zeventiger die ten zuiden van Athene plaatsnam onder een parasol.De Griekse autoriteiten willen wel voorkomen dat het coronavirus op overvolle stranden om zich heen kan grijpen. Er mogen zich niet meer dan veertig mensen per 1000 vierkante meter bevinden. Ook moeten parasols minstens 4 meter uit elkaar staan.Op een van de stranden zoefde een drone over de strandbezoekers. Zij werden via de luidsprekers op het onbemande vliegtuigje gesommeerd om voldoende afstand te houden.Griekenland heeft tijdens de coronacrisis veel minder doden en besmettingen gemeld dan sommige andere Europese landen. Bij ruim 2800 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben en 160 patiënten zijn overleden. De economie, die erg afhankelijk is van toerisme, wordt wel zwaar getroffen door de crisis.