Braziliaanse minister van Volksgezondheid stapt alweer op

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Nelson Teich heeft vrijdag zijn ontslag alweer ingediend. Hij was nog geen maand in functie.

"Het leven is opgemaakt uit keuzes, en ik heb gekozen te vertrekken", zei Teich tijdens een korte verklaring aan de pers vrijdagmiddag. Hij deed geen uitspraken over zijn beweegreden voor het ontslag. "Ik heb mijn best gedaan", stelde de opgestapte bestuurder.Bekend was dat Teich het niet eens is met het coronabeleid van president Jair Bolsonaro. Volgens de krant O Globo betrof hun laatste meningsverschil het meteen behandelen van patiënten met het malariamedicijn chloroquine. Teich wilde dat middel alleen inzetten voor de ernstigste gevallen.Ook zou hij de aanvaringen tussen Bolsonaro en lokale overheden in het land over beu zijn geworden, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Veel gouverneurs en burgemeesters hebben beperkingen ingesteld om het coronavirus in te dammen. De president vreest dat die grote schade toebrengen aan de economie en wil ze terugdraaien.Bolsonaro ontsloeg Teichs voorganger Luiz Henrique Mandetta op 16 april. Beiden lagen toen al weken overhoop over de aanpak van de epidemie. Mandetta drukte de Brazilianen voortdurend op het hart thuis te blijven om verspreiding van het gevaarlijke virus tegen te gaan. Bolsonaro daarentegen gaf prioriteit aan het op gang helpen van de instortende economie.Coronabrandhaard Brazilië heeft inmiddels meer dan 218.000 aangetoonde besmettingsgevallen en is daarmee eveneens ernstig getroffen Europese landen als Duitsland en Frankrijk voorbij. Vrijdag werd bekend dat er in een dag tijd 15.305 nieuwe gevallen zijn vastgesteld, een recordaantal. In het land zijn ongeveer 14.800 mensen gestorven aan het virus.