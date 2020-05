VS registreren bijna 1700 nieuwe coronadoden

De Verenigde Staten registreerden in de afgelopen 24 uur 26. 396 nieuwe coronabesmettingen. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Daardoor zijn nu ruim 1,4 miljoen infecties vastgesteld in het land. Er kwamen van donderdag op vrijdag 1680 doden bij, blijkt uit de cijfers van Johns Hopkins. In totaal stierven 87.493 mensen in de VS aan het longvirus, het hoogste dodental wereldwijd.De Amerikaanse president Donald Trump presenteerde vrijdag het plan waarmee hij de zoektocht naar een coronavaccin wil versnellen. Hij hoopt zo vlug mogelijk resultaten te kunnen boeken, met als doel eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar een vaccin te hebben. Mogelijk word dat middel gratis beschikbaar gesteld, zei Trump op een persconferentie. "Dat zijn we aan het bekijken."