'VS gaan financiering WHO deels herstellen'

De Amerikaanse regering gaat de financiële bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deels herstellen.

Dat meldt Fox News. Vorige maand zette president Donald Trump de financiering stop uit onvrede over hoe de WHO de coronapandemie aanpakt. Washington is bereid "te betalen wat China betaalt" aan contributies, staat in een conceptbrief aan de WHO die Fox News in handen heeft.De WHO verloor door het besluit van Trump zijn grootste geldschieter. De VS waren jaarlijks goed voor een bijdrage van 400 miljoen tot 500 miljoen dollar. Mochten de VS de daad bij het woord voegen en hetzelfde gaan bijdragen als wat de Chinezen betalen, dan blijft ongeveer een tiende van het oorspronkelijke bedrag over.