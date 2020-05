Zorgministerie Marokko wil lockdown met 2 weken verlengen.

Als het aan de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Aït Taleb ligt wordt de lockdown met twee weken verlengd.

Slechts een paar dagen voor de officiële einddatum van de lockdown op 20 mei adviseert Ait Taleb om de huidige coronamaatregelen met twee weken te verlengen, meldt dagblad Al Ahdath Al Maghribia.





Ait Taleb deed de aanbeveling aan het crisisteam dat momenteel de regie voert over het beheer van de coronacrisis in Marokko. Naast de zorgminister omvat dit orgaan de Minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit, de generaal van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) Abdelfattah Louarak, de commandant van de koninklijke rijkswacht Mohamed Haramou en de directeur van de veiligheids- en inlichtingendiensten DGSN en DGST Abdellatif Hammouchi.





De huidige besmettingsgraad lijkt de voornaamste reden voor het advies. Volgens Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid is de gemiddelde besmettingsgraad (R0) in Marokko nog steeds hoger dan 1. Dat betekent dat iemand die het virus draagt momenteel nog steeds gemiddeld meer dan één andere persoon aansteekt.





Nu het aantal dagelijkse besmettingsgevallen in Marokko afneemt en het aantal genezen coronapatiënten de overhand neemt lijkt het er op dat veel mensen zich minder strikt houden aan de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. De drukte op markten en in winkelstraten is de afgelopen dagen fors toegenomen.





In meerdere delen van het land hebben lokale autoriteiten maatregelen getroffen om de toenemende onzorgvuldigheid van burgers het hoofd te bieden. In Tanger is donderdag na veelvuldige schendingen een woonwijk afgesloten en ook in Tetouan , Casablanca, Rabat en Marrakech is het toezicht verscherpt.

