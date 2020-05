Jordaanse koning Abdullah waarschuwt Israël voor 'massaal conflict' bij doorzetten annexatieplannen

Annexatiedorst



Deal of the Century



Israël zal naar verwachting de annexatie op 1 juli uitvoeren, zoals overeengekomen tussen de Israëlische premier Netanyahu en zijn rivaal Gantz tijdens de vorming van de noodregering. De meeste nederzettingen die Israël van plan is te annexeren, bevinden zich in gebied C. Het gebied vertegenwoordigt ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever en staat onder 'Israëlisch toezicht'.Een gezamenlijke commissie, gevormd door Amerikaanse en Israëlische functionarissen, startte onlangs met het in kaart brengen van de te annexeren regio's op de Westelijke Jordaanoever. De stap was in overeenstemming met het zogenaamde Amerikaanse 'vredesplan' Deal of the Century Het 'vredesplan' van de Amerikaanse president Donald Trump werd op 28 januari aangekondigd en verwijst naar Jeruzalem als "de onverdeelde hoofdstad van Israël' en erkent de Israëlische soevereiniteit over grote delen van de Westelijke Jordaanoever. Het onevenredige plan vermeldt de oprichting van een Palestijnse staat in de vorm van een archipel verbonden door bruggen en tunnels.Palestijnse functionarissen zeggen dat Israël volgens het Amerikaanse plan 30-40% van de Westelijke Jordaanoever zal annexeren, inclusief heel Oost-Jeruzalem.Het plan heeft wereldwijd veel kritiek ontvangen en werd afgewezen door de Palestijnen en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC).