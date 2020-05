Jbel Sidi Habib: Verliefd stel pleegt zelfmoord na afwijzing huwelijksaanzoek

Een 14-jarig meisje en haar 18-jarige vriend hebben zelfmoord gepleegd nadat de familie van het minderjarig meisje weigerde haar te laten trouwen met haar geliefde.

De levenloze lichamen werden door omstanders aangetroffen in de bossen in Jbel Lahbib in het noorden van Marokko. De twee jonge geliefden hadden zichzelf door ophanging om het leven gebracht.





De lichamen zijn voor autopsie overgebracht naar het mortuarium. De koninklijke gendarmerie bevestigde dat het overlijden het gevolg is van zelfdoding.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie 0900 - 0113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

