Spanje wil noodtoestand nog een laatste keer verlengen

De Spaanse regering wil de noodtoestand nog een laatste keer verlengen. Het gaat om een verlenging van "ongeveer een maand", zei premier Pedro Sánchez in een toespraak die op televisie is uitgezonden.

© ANP 2020

Spanje kondigde op 14 maart een lockdown af om de verspreiding van het coronavirus beter te kunnen tegengaan. De uitbraak in Spanje behoort tot de dodelijkste in de wereld. Er bezweken ruim 27.000 patiënten aan het besmettelijke virus.De noodtoestand in het land is al vier keer verlengd en loopt af op 24 mei. Als Sánchez goedkeuring krijgt van het parlement, blijft de noodtoestand tot eind juni van kracht. In de tussentijd kunnen de lockdownmaatregelen volgens de premier verder worden afgebouwd.