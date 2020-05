Duizenden Duitsers demonstreren tegen coronabeleid

Duizenden Duitsers zijn de straat opgegaan om hun ongenoegen duidelijk te maken over de maatregelen die zijn ingesteld vanwege de coronacrisis.

Er wordt zaterdag gedemonstreerd in steden als Berlijn, Stuttgart en München. De autoriteiten hebben in die laatste stad toestemming gegeven voor een betoging met 1000 mensen, veel minder dan de 10.000 waar de organisatoren om hadden gevraagd. De politie laat inmiddels geen mensen meer toe op het plein Theresienwiese, waar normaliter ook het beroemde Oktoberfest wordt gevierd.In Stuttgart verzamelen zich ook duizenden betogers. Zij hebben toestemming gekregen voor een manifestatie met maximaal 5000 deelnemers op een festivalterrein. Sommige demonstranten komen echter bijeen buiten het aangewezen gebied. In de stad is vorig weekend ook al gedemonstreerd. Toen namen sommige deelnemers het niet zo nauw met de richtlijnen die verspreiding van het virus moeten voorkomen. De opkomst in Berlijn is zaterdag volgens lokale media nog zeer beperkt.Betogers vinden onder meer dat de maatregelen die de overheid neemt om het virus te bestrijden veel te ver gaan, hoewel de lockdown in het land al is versoepeld. Niet iedereen is enthousiast over de protesten. Demonstranten worden op sociale media afgeschilderd als "covidiots" die het virus juist kunnen verspreiden.