RAM: Geen geld terug, wel voucher

Luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) gaat klanten niet terugbetalen voor geannuleerde vluchten als gevolg van het coronavirus

Klanten kunnen in plaats daarvan een voucher ontvangen waarmee gelijkwaardige vluchten kunnen worden geboekt als straks de vluchten weer worden hervat. RAM volgt daarmee het voorbeeld van andere aanbieders in de branche.

Het Marokkaanse ministerie van Toerisme steunt het voucherbeleid van het bedrijf en diende begin mei een wetsvoorstel in om de economische gevolgen voor de Marokkaanse toeristische sector te beperken. In het wetsvoorstel 20.30 van Minister Nadia Fettah Alaoui zijn maatregelen vastgesteld om de toerismesector te ondersteunen na forse verliezen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

In wet 20.30 zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot reisovereenkomsten, vakantiewoningen en passagiersvervoer. Het wetsvoorstel valt onder de wet tot vaststelling van bijzondere bepalingen voor een noodsituatie en stel de Marokkaanse regering in staat om noodzakelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van de noodtoestand te verzachten.



Door de wet zijn aanbieders van reizen, toeristisch vervoer en luchtvervoer in staat klanten tegemoet te komen voor geannuleerde diensten. Aanbieders kunnen klanten voorzien van een voucher voor een vergelijkbare dienst. Het betreft diensten die in de periode tussen 1 maart en 30 september zijn geannuleerd als gevolg van het coronavirus.

Reisbranche zwaar getroffen

De Marokkaanse minister van Werkgelegenheid Mohamed Amkraz meldde vorige week dat 900.000 mensen hun baan kwijt zijn als gevolg van de coronacriris. De reisbranche is zwaargetroffen en zag een afname van 31% in het aantal werplekken bij hotels en accommodaties, het aantal banen in de horeca nam met 26% af.

RAM verkeert volgens CEO Abdelhamid Addou in de grootste crisis sinds het ontstaan van het bedrijf. Volgens Addou verliest het bedrijf momenteel ruim €5 miljoen per dag en zal het minimaal 36 maanden nodig hebben om te herstellen van de crisis.

