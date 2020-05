Laagste stijging dodental Italië sinds begin maart

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is met 153 gestegen naar 31.763.

Het gaat om de laagste stijging sinds 9 maart. De autoriteiten maakten een dag eerder nog melding van de dood van 242 patiënten. Het land met circa 60 miljoen inwoners is zwaar getroffen door het virus, dat zich de afgelopen maanden vanuit China over de wereld verspreidde. Alleen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben een hoger dodental gemeld.De druk op de Italiaanse zorg neemt ondertussen steeds verder af. Er lagen zaterdag nog zo'n 775 patiënten op de intensive care, enkele tientallen minder dan vrijdag. In het land is bij 224.760 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. 122.810 besmette mensen zijn alweer hersteld.