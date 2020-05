Bestuur DENK legt zich neer bij terugdraaien van royement Azarkan

Fractieleider Farid Azarkan van DENK blijft toch lid van de partij. Het bestuur van DENK had Azarkan begin mei geroyeerd, maar de beroepscommissie van de partij vernietigde dat besluit.

© ANP 2020

Partijvoorzitter Selçuk Öztürk was het daar niet mee eens maar legt zich alsnog neer bij deze uitspraak. Donderdag vernietigde de commissie het besluit om Azarkan uit de partij te zetten, omdat Öztürk het royement niet genoeg had onderbouwd. Daarop liet Öztürk weten dat hij in gesprek zou gaan met de commissie. In een korte verklaring aan de leden stelt Öztürk nu dat het bestuur de uitspraak van de beroepscommissie overneemt en de ontzetting per direct nietig zal verklaren. Öztürk wilde zaterdag geen toelichting meer hierop geven.De drie kopstukken van DENK zijn verwikkeld in een slepend conflict. Nadat Kamerlid Tunahan Kuzu zich begin maart had teruggetrokken als partijleider en fractievoorzitter wegens een conflict met Öztürk, vroeg Azarkan het bestuur terug te treden. Dat weigerde voorzitter Öztürk, hoewel de meeste bestuursleden inmiddels zijn opgestapt. Daarna zette het bestuur Azarkan uit de partij.Azarkan pikte dat niet en was naar de beroepscommissie gestapt. Hij was het niet eens met de beschuldigingen en bovendien zou het bestuur geen besluiten mogen nemen met twee overgebleven leden.