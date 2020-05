'Oud-president Obama hekelt Amerikaans coronabeleid'

buitenland 16 mei 23:43

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft zaterdag in een online toespraak tot geslaagde studenten de aanpak van de coronacrisis in de VS gehekeld.





Obama noemde geen namen, maar hij leverde dit commentaar na onlangs al hard te hebben uitgehaald naar het coronabeleid van zijn opvolger Donald Trump. Diens behandeling van de epidemie noemde hij in een gesprek met voormalige medewerkers "een absoluut chaotische ramp". © ANP 2020 Hij zei volgens The New York Times dat het de Verenigde Staten in deze zaak ontbreekt aan leiderschap. Volgens Obama heeft het gevreesde virus het "gordijn weggetrokken van de gedachte dat de mensen aan de knoppen weten waarmee ze bezig zijn". Verscheidene van hen "doen niet eens alsof ze verantwoordelijk zijn".Obama noemde geen namen, maar hij leverde dit commentaar na onlangs al hard te hebben uitgehaald naar het coronabeleid van zijn opvolger Donald Trump. Diens behandeling van de epidemie noemde hij in een gesprek met voormalige medewerkers "een absoluut chaotische ramp".