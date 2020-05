Besmetting onder geëvacueerden Melilla, 'repatriëringsoperatie opgeschort'

Van de circa 200 Marokkanen die vrijdag vanuit Melilla werden gerepatrieerd is tot dusver één persoon positief getest op het coronavirus.

Het gaat om een inwoner uit Taourirt. De man is stabiel en toonde geen symptomen. De patiënt is afgezonderd en blijft onder medisch toezicht, afwachtend op een tweede test. Anderen die negatief werden getest zullen over enkele dagen ook opnieuw worden getest om de eerste testuitslag te bevestigen.

De eerste groep bestond uit de meest schrijnende gevallen en omvatte ouderen, kinderen en chronisch zieken. Momenteel wachten nog 300 resterende onderdanen in Melilla op repatriëring. De Marokkaanse autoriteiten hebben na de eerste positieve testuitslag echter besloten de repatriëringsoperatie "tot nader order" op te schorten, meldden Spaanse media zondag.

Woordvoerder van de gemeente Nador, Rafiq Moujait, ontkent dit en geeft aan dat er geen officiële besluiten zijn genomen maar dat simpelweg nog geen datum is geprikt voor de repatriëring van de overige 300 onderdanen. "Voordat we de repatriëring van de tweede groep organiseren, zullen we moeten aankijken hoe de gezondheidstoestand van de eerste groep evolueert.", zei Moujait tegen nieuwsdienst Yabiladi. "Als alles akkoord is zal de huidige groep ergens anders worden ondergebracht om ruimte te maken voor de volgende groep.", voegde hij toe.



Ruim 27.000 Marokkanen gestrand

Volgens de laatste tellingen zitten er momenteel 27.585 Marokkanen vast in het buitenland als gevolg van opgeschorte passagiersverbindingen. Vrijdag besloten de autoriteiten te starten met de grootschalige repatriëringsoperatie door te beginnen met gestrande onderdanen in Melilla. Daar zitten ruim 500 Marokkanen vast. Om drukte te voorkomen wordt de repatriëringsoperatie in twee delen uitgevoerd.

Het besluit kwam één dag nadat een 34-jarige Marokkaanse vrouw dood werd aangetroffen in een opvangcentrum in Melilla. De vrouw was werkzaam als huishoudster en kon na de sluiting van de landsgrenzen niet meer huiswaarts keren.

Naar verluidt heeft de Marokkaanse koning Mohammed VI de repatriëringsoperatie bevolen.

