Meer Marokkaanse coronadoden in buitenland dan in Marokko zelf

Volgens de laatste cijfers zijn 440 Marokkanen buiten Marokko overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Dat meldt de Marokkaanse onderminister voor Buitenlandse Zaken Nouzha El Ouafi, de gedelegeerde minister die verantwoordelijk is voor in het buitenland verblijvende Marokkanen (MRE). Het aantal doden onder Marokkaanse diaspora is meer dan twee maal het aantal coronadoden in Marokko. Tot dusver zijn in Marokko 192 mensen overleden aan het longvirus COVID-19.





El Ouafi maakte de cijfers bekend tijdens een bijeenkomst van het ministerieel comité belast met het volgen van de omstandigheden van Marokkaanse diaspora. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren begin mei 113 verzoeken ingediend voor tegemoetkoming in de begrafeniskosten





De cijfers zijn samengesteld aan de hand van overlijdensmeldingen die bij het Marokkaanse diplomatieke netwerk zijn aangegeven. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger aangezien niet alle nabestaanden het overlijden hebben doorgegeven aan Marokkaanse consulaire diensten.

