Ophef over linzenmaaltijd coronapatiënten in ziekenhuis Marrakech (video)

marokko 17 mei 20:47

Videobeelden van coronapatiënten en zorgpersoneel die samen een maaltijd nuttigen in een ziekenhuis in Marrakech hebben voor ophef gezorgd in Marokko

In de videobeelden is te zien dat een aantal coronapatiënten en medewerkers in het Ibn Zahr-ziekenhuis in Marrakech gezamenlijk aan het eten zijn. Volgens velen een schending van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus, coronapatiënten horen immers afgezonderd te zijn om geen anderen te kunnen besmetten. Op sociale netwerken werd dan ook opgeroepen tot maatregelen en de verantwoordelijken te straffen. De directie van het ziekenhuis laat in een verklaring weten dat de gezamenlijke maaltijd geen gevaar vormde voor de gezondheid van medewerkers of patiënten. In de verklaring wordt weliswaar bevestigd dat de beelden afkomstig zijn uit de corona-afdeling van het ziekenhuis, maar dat het gaat om patiënten waarvan op 14 mei is bevestigd dat ze zijn hersteld van het coronavirus en inmiddels het ziekenhuis hebben verlaten. Ook het Ministerie van Volksgezondheid bevestigt de verklaring van het ziekenhuis en geeft aan dat het ziekenhuis niks te verwijten valt. © MAROKKO.NL 2020