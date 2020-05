Marokko meldt 129 nieuwe besmettingen coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 129 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 6.870

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag geen nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 192 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19. In het laatste etmaal zijn 173 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 3.660.

De regio Casablanca-Settat noteert met 29,7% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (18,4%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (13,9%), Fez-Meknes (13,8%), Daraa-tafilalet (8,5%) en Rabat-Sale-Kenitra (9,7%).

Slechts een paar dagen voor de officiële einddatum van de lockdown op 20 mei adviseert de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb om de lockdown met twee weken te verlengen. Ait Taleb deed de aanbeveling aan het crisisteam dat momenteel de regie voert over het beheer van de coronacrisis in Marokko.

De huidige besmettingsgraad lijkt de voornaamste reden voor het advies. Volgens Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid is de gemiddelde besmettingsgraad (R0) in Marokko nog steeds hoger dan 1. Dat betekent dat iemand die het virus draagt momenteel nog steeds gemiddeld meer dan één andere persoon aansteekt.

