Rechtbank verder met liquidatiezaak Taghi

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp begint de rechtbank maandag aan een nieuwe tussenronde in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is.

Taghi zou, tegen de achtergrond van de internationale cocaïnehandel, een bende hebben geleid die een reeks liquidaties heeft gepleegd. Er zou op niet ontziende wijze zijn afgerekend met rivalen en "verraders". Daarbij vielen, als gevolg van 'vergismoorden', ook onschuldige slachtoffers. Het Openbaar Ministerie meent dat het volop bewijs heeft. Justitie beschikt over tientallen verklaringen van kroongetuige Nabil B. en honderdduizenden geheime berichten van de verdachten onderling. Daaruit rijst het beeld op van een groep mannen die, belust op misdaadmiljoenen, niet keek op een leven meer of minder en met groot gemak mensen liet opruimen.

De groep-Taghi berechten lijkt een justitiële krachttoer die zijn weerga niet kent. Het proces is bezig met een aanloop die al enige jaren duurt. Spijtoptant Nabil B. meldde zich in 2017. Sindsdien is het onderzoek onder hoogspanning komen te staan. In maart 2018 werd B.'s (niet-criminele) broer geliquideerd. De rest van zijn familie is vervolgens ondergedoken, tot op de dag van vandaag.

Taghi en diens vermoedelijke adjudant Saïd R. waren jarenlang spoorloos. De politie in Dubai pakte Taghi in december op, Saïd R. werd in februari in Colombia gearresteerd. Daar zit hij nog steeds, in afwachting van zijn uitlevering.



De spanningen rond het proces bereikten op 18 september vorig jaar een kookpunt, toen Nabil B.'s advocaat Derk Wiersum in Amsterdam op straat werd doodgeschoten. De toch al niet geringe veiligheidsmaatregelen rond het proces werden fors opgevoerd en hadden zelfs tot gevolg dat de pers bij een tussentijdse zitting buiten de deur werd gehouden. B. probeerde het met nieuwe, anonieme advocaten, maar zij hielden ermee op. Het is nog onduidelijk hoe dit probleem gaat worden opgelost.

De coronacrisis maakt het zwaarbeveiligde proces Marengo min of meer tot een logistieke nachtmerrie. De rechtspraak worstelt vanwege de maatregelen enorm met het afdoen van strafzaken. De tussentijdse zittingen zijn uitgesmeerd over vier dagen, mede om verdachten die per se lijfelijk aanwezig willen zijn (en niet via een videoverbinding vanuit de bajes) tegemoet te komen.



Maandag en dinsdag gaat het om verdachten die het via video doen of afstand hebben gedaan. 27 en 28 mei kunnen verdachten fysiek in de bunker aanwezig zijn.

Ridouan Taghi heeft eerder al laten weten dat hij deze zittingsronde integraal aan zich voorbij laat gaan.

