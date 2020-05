Nederlands dodental coronavirus stijgt met 14

De afgelopen 24 uur zijn 14 nieuwe sterfgevallen gemeld van mensen die besmet waren met het coronavirus.

Het totale officiële dodental, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijhoudt, stijgt daarmee naar 5694. Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Dat geldt zeker in het weekend: een deel van de overlijdens wordt pas maandag door de GGD doorgegeven en wordt dinsdag genoteerd in de rapportage van het RIVM.Ziekenhuizen hebben 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal hebben sinds de uitbraak in Nederland 11.579 mensen in ziekenhuizen gelegen omdat ze het virus hadden opgelopen. Het RIVM herhaalt dat "de cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken".Zoals bekend loopt de ziekte Covid-19, die door het virus wordt veroorzaakt, voor ouderen vaker fataal af en is het ziekteverloop bij jongeren doorgaans mild. Veruit de meeste overledenen waren ouder dan 70 jaar. Van de jongere mensen die de infectie niet hebben overleefd, leed 70 procent aan een onderliggende ziekte, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longaandoening.In totaal zijn inmiddels 44.141 mensen in Nederland positief getest op het virus. Het RIVM kreeg van de GGD'en in het land 146 nieuwe meldingen van bevestigde besmettingen binnen.