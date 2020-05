China steunt WHO-onderzoek corona zodra virus onder controle is

China ondersteunt een alomvattend onderzoek naar de wereldwijde reactie op de Covid-19-pandemie onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nadat het virus dat de ziekte veroorzaakt onder controle is gebracht.

Dat zei de Chinese president Xi Jinping maandag tijdens een videotoespraak voor de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Xi's opmerkingen komen op het moment dat een oproep van de Europese Unie en Australië tot een onderzoek naar de oorsprong en verspreiding van het coronavirus steeds meer internationale steun krijgt. De pandemie heeft wereldwijd meer dan 310.000 mensen gedood.China keerde zich eerder nog tegen oproepen voor dergelijke onderzoeken vanuit Washington en Canberra, maar Xi gaf maandag te kennen dat Peking open staat voor een onpartijdige evaluatie.Xi beloofde de komende twee jaar ook 2 miljard dollar aan financiële steun om Covid-19 te helpen aanpakken, vooral om ontwikkelingslanden te helpen. China zal ook zelf ontwikkelde Covid-19-vaccins publiekelijk beschikbaar stellen bij de inspanningen de pandemie te beteugelen, zei hij.Peking zal samenwerken met de Verenigde Naties om een ​​wereldwijd humanitair depot en -hub in China op te zetten en te helpen bij het opzetten van zogenaamde groene corridors om essentiële goederen snel over de hele wereld te vervoeren, zei Xi.