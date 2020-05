Coronamedicijn Remdesivir mogelijk snel op Europese markt

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geeft mogelijk nog deze week voorwaardelijke goedkeuring voor het gebruik van het antivirale middel remdesivir bij de behandeling van patiënten met COVID-19.

EMA-topman Guido Rasi zei maandag in het Europees Parlement dat het middel van de Amerikaanse farmaceut Gilead mogelijk binnen enkele dagen onder voorwaarden wordt toegelaten op de Europese markt. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gaf eerder al versneld toestemming voor het gebruik van remdesivir voor behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. In Japan gebeurde dat onlangs ook.Er lopen meerdere onderzoeken naar hoe effectief het middel is bij de behandeling van Covid-19. Volgens Europarlementariër en arts Peter Liese betekent de voorwaardelijke toelating dat deskundigen het medicijn als waarschijnlijk effectief beschouwen en er maar beperkte bijwerkingen zijn.Het is volgens hem goed nieuws voor de vele patiënten in Europa als zij het middel toegediend zouden kunnen krijgen. Gilead heeft hem naar eigen zeggen verzekerd dat Remdesivir beschikbaar komt voor Europese patiënten als de EMA de zogeheten voorwaardelijke marketingautorisatie heeft afgegeven.