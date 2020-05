Hoopvolle resultaten corona-vaccin in Amerikaanse proef

De eerste fase van een Amerikaanse proef voor een experimenteel corona-vaccin leverde hoopvolle resultaten op.

Farmaceut Moderna meldde dat alle 45 proefpersonen, die aan fase 1-studie meededen, antistoffen ontwikkelden die het longvirus konden 'neutraliseren'. Mensen die betrokken waren bij de proef kregen drie doses van het vaccin. Bij iedere volgende prik kon het afweersysteem krachtiger optreden tegen het virus. Het niveau van antistoffen in het bloed was vergelijkbaar aan dat van coronapatiënten die hersteld zijn van Covid-19, toonden de voorlopige resultaten.Het vaccin, genaamd mRNA-1273, was verder relatief veilig en veroorzaakten geringe bijwerkingen, aldus de farmaceut.De volgende fase van de proef begint naar verwachting in juli. Als het vaccin uiteindelijk zichzelf nuttig bewijst kan het relatief vlug goedkeuring krijgen van de Amerikaanse zorgautoriteiten. Die verleenden al eerder een versnelde goedkeuringsprocedure aan Moderna.