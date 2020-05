Marokko verlengt noodtoestand met 3 weken

De Marokkaanse regering heeft de noodtoestand in het land verlengd tot 10 juni

Dat heeft regeringsleider Saad Eddine El Othmani zojuist bekend gemaakt. De autoriteiten vrezen dat een versoepeling vlak voor de vieringen rondom Eid al-Fitr zal leiden tot een toename in het aantal besmettingen. Volgens de gezondheidsautoriteiten wordt het coronavirus in Marokko nu vooral door familieleden onderling overgedragen.

Marokko was aanvankelijk van plan de coronamaatregelen die sinds 20 maart gelden op 20 april te beëindigen. De aanhoudende toename van nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus leidde ertoe dat het land de versoepeling van de maatregelen 18 april uitstelde tot 20 mei.

Besmettingsgraad

El Othmani sprak kort over de epidemiologische situatie in het land en merkte op dat het verlengen van de coronamaatregelen voorkomt dat de gezondheidsfaciliteiten in Marokko onder druk komen te staan. Volgens de regeringsleider ligger er momenteel zo'n 50 coronapatiënten op de intensive care, waarvan circa 20 aan de beademingsmachine.



Het ministerie van Volksgezondheid meldde zondag een toename in het aantal besmettingen. Volgens de autoriteiten is de verspreiding van het coronavirus nog niet gestabiliseerd en is het aantal besmettingshaarden in fabrieken en onder gezinnen toegenomen. Ook de gemiddelde besmettingsgraad is nog niet op het gewenste niveau.

Door de strenge lockdown heeft Marokko ruim 15.000 doden vermeden. Ook zijn tussen de 300.000 en 500.000 nieuwe besmettingen voorkomen. Dat bleek uit een intern document van de afdeling epidemiologie van het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid.

Het versoepelen van de maatregelen vlak voor het einde van de vastenmaand ramadan zou alle behaalde resultaten van de lockdown ongedaan maken. Volgens El Othmani is het opheffen van de noodtoestand ingewikkelder dan het invoeren daarvan.



Wijken in quarantaine

Door de recente afname in het aantal dagelijkse sterfgevallen lijkt het er op dat veel burgers zich minder strikt houden aan de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. De drukte op markten en in winkelstraten is de afgelopen dagen fors toegenomen. De autoriteiten vrezen voor het ontstaan van nieuwe besmettingshaarden.

Lokale autoriteiten hebben als reactie winkelgebieden en woonwijken in quarantaine geplaatst. Het aantal controlepunten werd opgevoerd, patrouilles geïntensiveerd en toegangswegen gebarricadeerd met betonblokken. In Tanger is donderdag na veelvuldige schendingen een woonwijk afgesloten en ook in Marrakech, Casablanca, Rabat en Tetouan is het toezicht verscherpt.

