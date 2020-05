Kleinste stijging dodental coronavirus Spanje in twee maanden

buitenland 18 mei 17:51

Het dodental door het coronavirus is maandag met 59 gestegen. Dat is de laagste stijging in twee maanden tijd en de tweede dag op rij dat er minder dan 100 mensen zijn overleden door het virus.





Spanje is bezig de beperkingen die waren ingevoerd vanwege het longvirus voorzichtig te versoepelen. Vanaf eind juni worden toeristen uit het buitenland, onder strenge voorwaarden waarschijnlijk, weer toegelaten. De noodtoestand wordt wel nog een keer verlengd, die duurt dan tot het einde van juni. © ANP 2020 Het geregistreerde dodental in het Zuid-Europese land staat op 27.709. Het aantal besmettingen is met 256 gestegen tot 231.606.